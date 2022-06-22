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Canlı takip: Fenerbahçe - FC Shkupi hazırlık maçı

#FC Shkupi-Fenerbahçe Maçı#Hazırlık Maçı
Canlı takip: Fenerbahçe - FC Shkupi hazırlık maçı

FC Shkupi-Fenerbahçe hazırlık maçı. Jorge Jesus önderliğinde yenilenmekte olan Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçını Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi ile yapıyor. Fenerbahçe - FC Shkupi hazırlık maçının skor takibini haberimizden yapabilirsiniz. İşte, maçla ilgili detaylar.

Fenerbahçe-Shkupi maçından en özel fotoğraflarFenerbahçe-Shkupi maçından en özel fotoğraflar
Fenerbahçe-Shkupi maçından en özel fotoğraflar

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Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde ilk hazırlık maçını Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi ile yapıyor.

FENERBAHÇE 2-2 FC SHKUPI

Goller: 13' Sunday, 16' Lincoln, 47' Sunday, 83' Muhammed

İkinci yarı oynanıyor

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Ertuğrul, Lemos, Serdar Aziz, Novak, Osayi, Gustavo, Crespo, Bruma, İrfan Can, Lincoln, Berisha

FC Shkupi-Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - FC Shkupi maçı bugün saat 18.00'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Karşılaşma Fenerbahçe YouTube kanalında 'Katıl' üyelerine özel canlı yayınlanıyor.

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Fenerbahçe'nin sabah antrenmanından bilgiler

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu ve ısınma hareketlerinin devamında 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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FC SHKUPI BAŞKANINDAN FENERBAHÇE'YE TEŞEKKÜR

FC Shkupi Başkanı Olgun Aydın, Abant'taki kampın çok verimli geçtiğini belirterek, "Sezon başında hedeflediğimiz güçlü kadro konusunda büyük mesafeler kat ettik. Ben bu kulüple yola çıkarken, bir Makedon takımının bir Türk'ün liderliğinde Avrupa'da neler başarabileceğini ispatlamak istedim. Şampiyonlar Ligi gibi ulaşılması zor bir hedef için kenetlendik. Hazırlık maçlarımızdan birini Türkiye'nin en güçlü kulüplerinden Fenerbahçe ile oynayacağız. Başkan Ali Koç ve yönetimine, kulübüme gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletirim" ifadelerini kullandı.

Canlı takip: Fenerbahçe - FC Shkupi hazırlık maçı

 

 

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#FC Shkupi-Fenerbahçe Maçı#Hazırlık Maçı

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