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GeriFutbol FC Dallas, koronavirüs vakaları nedeniyle MLS turnuvasından çekildi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 10:21,Son Güncelleme:

FC Dallas, koronavirüs vakaları nedeniyle MLS turnuvasından çekildi!

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FC Dallas, koronavirüs vakaları nedeniyle MLS turnuvasından çekildi!
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden FC Dallas, kulüpteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle lig turnuvasından çekildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 10 futbolcu ve bir antrenörün koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu takımın turnuvadan çekilmesine karar verildiği belirtildi.

FC Dallas ile Vancouver Whitecaps arasında 9 Temmuz'da oynanacak karşılaşma, kulüpteki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelenmişti.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'de takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönmeyi planlıyor.

 

FC Dallas, koronavirüs vakaları nedeniyle MLS turnuvasından çekildi

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