×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

FB-GS DERBİ BİLETLERİ 2024: Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
FB-GS DERBİ BİLETLERİ 2024: Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 16:32

Fenerbahçe Galatasaray derbisi biletleri, maçı yakından takip etmek isteyen taraftarlar tarafından merak ediliyor. FB-GS maçı biletleri satış tarihi ve fiyatları merak ediliyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. Büyük derbi heyecanını stadyumda yaşamak isteyenler biletlerin satışa çıkacağı tarihe odaklandı. Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi Futbol Seremoni Paketleri satışa çıkıyor. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, altıncı hafta karşılaşmasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Futbolseverler bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki Fenerbahçe Galatasaray maç bileti satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 6. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de yapılacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi maç biletleri henüz satışa çıkmadı. FB GS maçı biletleri satışa çıkış tarihi netleşince haberimizde yer vereceğiz.

Ayrıca Trendyol Süper Lig’in 6. hafta maçında 21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe-Galatasaray maçının Futbol Seremoni Paketleri satışa çıkıyor.

Haberin Devamı

Sarı lacivertli ekibin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Galatasaray ile mücadele edeceği mücadelenin Futbol Seremoni Paketleri 17 Eylül Salı günü (yarın) saat 14.00’te satışa açılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!