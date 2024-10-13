FB-GB derbisi canlı izle: Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kadın Futbol Süper Ligi 6. hafta maçı!

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Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi, ligin 6. haftasında mücadele edecek. İki ezeli rakip, bu kez kadın futbolunda karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekip, sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Lige iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, derbiden üç puanla ayrılmak istiyor. Tarihte bir ilki başararak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray Petrol Ofisi ise ligde altıncı haftaya iki maç eksik ile girerken namağlup unvanını koruyor. Şu ana kadar gösterdiği performansla göz dolduran son şampiyon, derbiyi kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. İşte FB-GS kadın futbol derbisi canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE-GALATASARAY KADINLAR FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kadın Futbol Süper Ligi, bugün (13 Ekim Pazar)iki şampiyonluk adayının mücadelesine sahne olacak.

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Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 14.00'te karşı karşıya gelecek.

Derbi mücadelesi, FB TV ve GS TV ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE LİDER KOLTUĞUNDA

Ligde ilk 5 haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe Petrol Ofisi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Rakip fileleri 24 kez havalandıran takımımız, kalesinde 1 gol gördü. Oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan Galatasaray ise 9 puanla haftaya 5. sırada girdi.

SARI KIRMIZILI EKİP HAFTAYA İKİ MAÇ EKSİK GİRİYOR

Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalan ilk takım olan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ligde altıncı haftaya iki maç eksik giriyor. Ligde yoluna kayıpsız devam eden takımımız, namağlup unvanını koruyor.