Fazıl Say'ın Erol Bulut öfkesi! Fenerbahçe kaybedince...

Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say maçın ardından kişisel Twitter hesabından futbolculara ve Erol Bulut'a tepki gösterdi.. Fazıl Say, "Hüsranla bitti... Koca bir sezon daha, yazık. Adam kendi kalesine gol atıyor. Neresiyle attı, kendi bile anlamamıştır. Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi. en ufak bir üzüntüsü yok. İstifa. Bu maçı iman gücüyle alırsın." dedi.



Say, daha sonra "Hüsranla bitti. Koca bir sezon daha, yazık... İstifa! Adam gibi teknik direktör lazım" diye yazdı.

Teknik direktör Erol Bulut'un maç sonu görüntüsünü de eleştiren Say, "Adamın yüz ifadesi... En ufak bir üzüntüsü yok" dedi. Art arda tweet'lerine devam eden say, "En çok Altay'a üzülüyorum. Değerli bir yetenektir" dedi.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...