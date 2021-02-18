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eSpor
Haber Giriş: 18.02.2021 - 18:31 | Son Güncelleme:

FaZe, Karrigan ile anlaştığını duyurdu

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FaZe, Karrigan ile anlaştığını duyurdu
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Karrigan, eskiden de oynadığı FaZe Clan’a geri dönüyor.

Finn "Karrigan" Anderson, FaZe Clan kadrosuna geri döndü. Açıklama 15 Şubat tarihinde organizasyonun resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. 2016-2018 yıllarında FaZe’de oynayan Karrigan, 2021 senesinde eski evine geri dönüyor.

FaZe’nin gelişinin mesajı daha önce David “Coldzera” Marcelo tarafından bir Podcast’te verilmişti. Coldzera, Karrigan’ı dünyanın en iyi oyun liderlerinden biri olarak nitelendirmişti. Karrigan, takımda ayrılan Olof “⁠olofmeister⁠” Kajbjer’ın yerini dolduracak.

2018 senesinde FaZe’de oynarken IEM Katowice Major 19’a iki ay kala yedeğe çekilen Karrigan, kariyerine Team Envy’ye geçti. Sonrasında mousesports’a geçen oyuncu takımın lideri olarak oynadı.

Karrigan’ın yanı sıra takıma yeni dahil edilen bir diğer isim ise Team Liquid’den Russel “Twistzz” Van Dulken. Koçların CS:GO’daki gözlemci hatasından faydalandığı için aldığı banın süresi dolduğu için Robert “⁠RobbaN⁠” Dahlström'ün de baş koçluk rolünü üstlenmesi bekleniyor. Takımda yedekte olan Markus “⁠Kjaerbye⁠” Kjærbye ise geçtiğimiz zamanlarda profesyonel espor oyunculuğundan emekli olacağını söylemişti.

Son değişikliklerle takım kadrosunun son hali şu şekilde:

Finn “Karrigan” Anderson

Håvard “⁠rain⁠” Nygaard

Marcelo “⁠coldzera⁠” David

Helvijs “⁠broky⁠” Saukants

Russel “⁠Twistzz⁠” Van Dulken

Robert “RobbaN” Dahlström (baş koç)

Markus “⁠Kjaerbye⁠” Kjærbye (yedek)

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