FaZe, Karrigan ile anlaştığını duyurdu

Finn "Karrigan" Anderson, FaZe Clan kadrosuna geri döndü. Açıklama 15 Şubat tarihinde organizasyonun resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. 2016-2018 yıllarında FaZe’de oynayan Karrigan, 2021 senesinde eski evine geri dönüyor.

He's back.



Please join us in welcoming @karriganCSGO back to our professional Counter Strike roster and starting lineup!#FaZeUp pic.twitter.com/C2t4THaO34