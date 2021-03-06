FaZe Clan yeni Rainbox Six Siege takımıyla anlaştı

Faze Clan, RainbowSix Siege takımı için eski MiBR oyuncuları Jaime “Cyb3r” Ramos, José “Bullet1” Victor, Lucas “soulz1” Romero ve Gabriel “cameram4n” Hespanhol ile anlaştı. Yeni takım ile anlaşılmasıyla birlikte João “yoona” Nerici, Vinícius “live” dos Santos Monteiro, Ronaldo “ion” Osawa ve Eduardo “KDS” Santos ile olan anlaşmalar sonlandırıldı.



Daha önce de FaZe’de oynayan cameram4n, kısa bir süre MiBR’de oynadıktan sonra yeniden Faze’ye dönüş yaptı. cameram4n’ın 2018’de takımın arka arkaya kazandığı başarılarda da büyük bir katkısı vardı. João Paulo “PATIFE” Pereira da takıma elçi olarak gelecek. Geniş bir Rainbow Six Siege topluluğuna da hitap eden içerik üretici ve influencer, genel yayınların yanı sıra takımın maçlarını da canlı olarak yayınlayacak.





Um novo começo... 🇧🇷



Introducing FaZe Clan Rainbow Six 2021#FaZeUp pic.twitter.com/t4XzSI2Lgd — FaZe Clan (@FaZeClan) March 4, 2021





FaZe Clan, 2020 senesini altıncı olarak bitirmişti ve bu sene yeni takımıyla ilk kez 20 Mart’ta Brasileirão 2021 Season turnuvasında boy gösterecek.