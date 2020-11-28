FaZe Clan ve CASIO yeni bir ortaklığa imza attı

Casio ile FaZe Clan’ın bu ortaklığı, FaZe Clan’ın 10. yıl dönümünü kutlamasına denk gelerek adeta bir kutlama niteliği taşıyor.



Darbeye ve suya dayanıklı sınırlı sayıda üretilen saatlerin üstünde kırmızı kaplan kamuflaj deseni üstünde FaZe Clan’ın simgesi yer alıyor. Bu özel saatler 27 Kasım’dan itibaren G_SHOCK’un ve FaZe Clan’ın internet sitesinden 150 Amerikan dolarına satışa sunulacak. Saatin önünde yer alan FaZe Clan logosunun yanı sıra yeni DW6900 modelinin arka kasasında kuruluşun yıl dönümü anısına özel bir gravür de yer alıyor. Ayrıca saatin, dijital ekranda "FAZE UP" yazan bir elektronik arka ışığı var. Tüm bu özelliklere sahip olan saatin kutusu ve paketlemesi de ana temaya uygun.



FaZe Clan’ın Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Taav Cooperman, ortaklıkla ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklamada şu ifadelere yer verdi: “G-SHOCK, neredeyse hepimizin birlikte büyüdüğü bir marka. Bu markayı kendi dünyamıza dâhil ederek, işbirliği sonucu ortaya somut bir ürün koyma fikri bizi cezp etti. Çok sevdiğimiz bir markaya oyun kültürümüzü katmak bizi mutlu etti.”



2020 senesi FaZe Clan için özellikle ortaklıklar ve sponsorluklar açısından oldukça meşgul bir oldu. Organizasyon CASIO’nun yanı sıra Verizon, G FUEL, Sugar23 ve CTRL ile de ortaklıklara imza attı.