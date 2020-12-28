FaZe 2021 yılında yeni bir takım kaptanı ve psikiyatrist ile çalışacak

Marcelo "⁠coldzera⁠" David, FaZe’in 2021 senesinde CS:GO takımı için yeni kaptan aradığını açıkladı. coldzera, takımın eski kaptanı Nikola "⁠NiKo⁠" Kovač’ın G2’ya transfer olmasıyla geçtiğimiz ay FaZe’nin kaptan rolünü üstlendi. Bununla birlikte inaktif olan Olof "⁠olofmeister⁠" Kajbjer de aktif kadroya geri döndü.

Şu an geçici olarak takımın kaptanı olan coldzera, gelecek sene bir takım kaptanı ve psikiyatrist ile anlaşmayı planladıklarını söyledi. “Gerçekten bir kaptana ihtiyacımız var. Bunu yapınca artık espora sevdiğim ve eğlendiğim şekilde devam edebileceğim. Şu anda oyuncu değişikliğine gidecek miyiz bilmiyoruz çünkü şu an için önceliğimiz bir takım kaptanı ve psikiyatrist. Olofmeister takımda kalmak istemiyor çünkü emekli olmayı düşünüyor.”

2020 senesinde FaZe pek çok oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı. olofmeister’ın geri plana çekilmek istemesiyle organizasyon, oyuncunun yerine genç yetenek Aurimas "⁠Bymas⁠" Pipiras’ı transfer etti. Üç ay sonra ise Bymas’ın yerini Markus "⁠Kjaerbye⁠" Kjærbye aldı. Bymas ise takımdan çıkarılan woxic yerine mousesports’a geçti. Bundan iki ay sonra Niko’nun G2’ya transfer olmasıyla birlikte benzer bir süreç kendini yeniledi. Kadroda yaşanan tüm bu değişikliklerin bir istikrarsızlık doğurduğunu söyleyen coldzera, takımın yapısının oturmasında büyük sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Bu da oyuncuları hizaya sokarak bir arada hareket edebilmeleri için bir takım kaptanına ihtiyaç duyuyor olmalarını ve bunu öncelik olarak görmelerini haklı çıkarıyor.

Brezilyalı oyuncu coldzera, bir kaptanın yanı sıra deneyimli bir psikiyatristin de takım yapısında önemli olduğunu söyledi. Oyuncuların kişisel problemlerini istemeyerek de takım içine taşımasını ve bunun da takım için olumsuz bir ortam oluşturduğunu açılayan oyuncu şöyle konuştu: “Benim için ideal düzen bir koç, bir analist, altı oyuncu ve bir psikiyatristten oluşan bir takım.”. Şu an takımın kaptanı ve psikiyatristi olmamakla birlikte geçtiğimiz Kasım ayında Janko "⁠YNk⁠" Paunović’ın takımdan ayrılmasından beri bir koçları da yok.