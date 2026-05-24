Favori Postecoglou, alternatif isim Reis!

İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 07:00

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Futbol direktörü Önder Özen’ın ısrarla istediği Ange Postecoglu olmazsa Thomas Reis ile anlaşma yapılacak.

Beşiktaş Kulübü, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlarken, futbol direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen’in listesinin ilk sırasında yer alan isim olan Ange Postecoglou için çalışmalar sürüyor.

Pozitif futbol oynatmasıyla tanınan ve Özen’in bu nedenle takımın başında görmek istediği Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam son olarak Nottingham Forest’ta görev alırken özellikle Tottenham Hotspur’daki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Ancak 60 yaşındaki çalıştırıcının 4-5 milyon Euro civarında bir rakam istediği ve bu nedenle siyah beyazlıların alternatif isim olarak Samsunspor’un eski çalıştırıcısı Thomas Reis’i de gündemine aldığı öğrenildi.

