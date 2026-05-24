Favori Postecoglou, alternatif isim Reis!

Beşiktaş Kulübü, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlarken, futbol direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen’in listesinin ilk sırasında yer alan isim olan Ange Postecoglou için çalışmalar sürüyor.

Pozitif futbol oynatmasıyla tanınan ve Özen’in bu nedenle takımın başında görmek istediği Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam son olarak Nottingham Forest’ta görev alırken özellikle Tottenham Hotspur’daki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Ancak 60 yaşındaki çalıştırıcının 4-5 milyon Euro civarında bir rakam istediği ve bu nedenle siyah beyazlıların alternatif isim olarak Samsunspor’un eski çalıştırıcısı Thomas Reis’i de gündemine aldığı öğrenildi.