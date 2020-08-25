Favori Beşiktaş, PAOK eski gücünde değil

Baştan söyleyeyim. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda, bugün Selanik’teki Tumba stadında Yunan PAOK’a karşı oynayacağı maçın bence favorisi.. Nedenlerine gelince:

- 2018-19’da iyi bir futbol oynayarak Yunan Ligi ve kupasını kazanan PAOK ile bugünkü PAOK arasında dağlar kadar fark var. Yunan takımı 3-4 yıl önceki kaliteli kadrosunu koruyamadı.

- Selanik takımı transfer sezonunda, düne kadar sadece, bonservisi elinde Avusturyalı orta saha oyuncusu Stefan Schwab ve Gürcü nikoloz ninua’yı renklerine bağladı. Buna karşı, sakatlıklarına ve yönetim ile yaşadığı çeşitli sorunlara rağmen PAOK’un ‘beyni’ ve kaptanı Portekizli Vierinha, Brezilyalı Jose Mauricio ve takdime gerek yok, eski Fenerbahçeli Slovak oyuncu Miroslav Stoch ile yollarını ayırdı.

- Geçen sezon ise şampiyon Olympiakos’un 7 puan gerisinde 59 puanla ligi 2. sırada tamamlayan PAOK, otoritelerin ortak görüşüne göre tatmin eden bir futbol oynayamadı.

FERREIRA'NIN KADER MAÇI OLABİLİR

Kulislerde, PAOK’un teknik direktörü Portekizli abel Ferreira’nın takımda kalıp kalmayacağı Beşiktaş maçında belli olacak söylentileri dolaşıyor, Yönetimin, Ferreira’nın bu yıl da takımın başında olacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmamasının hocanın moralini bozduğu söyleniyor.

SERGEN HOCANIN DİKKATİNE

- Evet, favorim Beşiktaş. Ancak, 1926’da İstanbul’dan göç eden Rumların kurduğu ve Yunanistan’ın 4. büyüğü PAOK çantada keklik değil.

- Paok kolay gol yemiyor. Geçen sezon son 4 lig maçında kalesinde gol görmedi. Ferreira, takımı 3-4-1-2 sistemi ile oynatıyor. Savunmada 3 stoper, kalabalık bir orta saha.

- Sergen hoca, Kayserispor’da da top koşturan Diego Biseswar, Mısırlı Ömer kaddouri’ye ve Hristos Colis’e karşı önlem almalı. Yeni transfer Schwab’a da dikkat. Ayrica, sol bek Dimitris Giannulis ve Nijerya asıllı forvet Chuba Akpom, genç yetenek Dimitris limnios da kaliteli oyuncular.

- Beşiktaş maçında PAOK kalesini kimin koruyacağı ise (ya Sırp Zivko Zivkovic ya Yunan aleksandros Pashalakis) muhtemelen son dakikada belli olacak.

TARAFTARI OLMADI MI BAMBAŞKA

PAOK'un en büyük silahı şüphesiz ateşli taraftarı. Taraftar, Tumba Stadı’nın tribünlerini doldurmadığında takım adeta kurttan kuzuya dönüşüyor. Bunun kanıtı da geçen sezon, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçların skorları. PAOK, sahası Tumba’da seyircisiz oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet (OFİ maçı 3-1) alabildi. Panathinaikos ve Aris maçlarında 0-0 berabere kalan PAOK, kendi sahasında Lig Şampiyonu Olympiakos’a ve AEK’ya ise aynı skorla 2-0 yenildi.

BAŞKANIN ESKi FORSU YOK

PAOK'un sahibi İvan Savvidis’in ülke futbol camiasında eski forsunu kaybetmesi de takımın psikolojisini etkiledi. 2015-19’da başbakan solcu aleksis Çipras iken pek çok sektöre el atan Savvidis, 2018’deki bir maçta gol iptal edilince, belinde silahla sahaya girip hakemi ‘sen öldün’ diye tehdit bile etmişti.

PAOK’un 34 yıl sonra 2018-19 şampiyonluğu da Savvidis’in ‘altın dönemi’nde geldi. Savvidis, geçen yıl merkez sağcı miçotakis Başbakan olunca eski gücünü yitirdi.

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