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DHA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 10:43,Son Güncelleme:/

Fatma Zehra Köse: Eve kalın, formda kalın

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Fatma Zehra Köse: Eve kalın, formda kalın
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23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili Evde kalın mesajı gönderdi.

Kendisinin evden çıkmadığını dile getiren Köse, "Ben de evden çıkmıyorum ve sporumu evde yapmaya devam ediyorum. Aynı zamanda sağlıklı beslenmeye de özen gösteriyorum. Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

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