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GeriSpor Fatma Uruk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dünya rekoru kıran Fatma Uruk'un hayatı ve biyografisi
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Haber Giriş: 19.11.2020 - 00:59 | Son Güncelleme:

Fatma Uruk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dünya rekoru kıran Fatma Uruk'un hayatı ve biyografisi

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Fatma Uruk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dünya rekoru kıran Fatma Uruk'un hayatı ve biyografisi
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Fatma Uruk'un hayatı dünya rekoru kırmasının ardından gündeme geldi. Meksika’da çift palet sabit ağırlıkla dalış yapıp 67 metreyle dünya rekoru kıran Serbest dalışçı Fatma Uruk, aynı zamanda gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında gençlik projelerinde yer alıyor. Milli serbest dalışçı olan Fatma Uruk Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. Peki, Fatma Uruk kimdir ve kaç yaşında? İşte, Dünya rekoru kıran Fatma Uruk'un hayatı ve biyografisiyle ilgili merak edilenler.

Fatma Uruk dünya rekoru kırarak gündeme geldi. Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'nda 3 gün süresince dünya rekoru denemeleri gerçekleştirecek Fatma Uruk, ilk hedefine ulaştı .Fatma Uruk, "Sabit ağırlıklı çift palet" kategorisinde 65 metre ile Rus sporcu Olga Davydova'ya ait dünya rekorunu kırabilmek için mücadele verecek.

FATMA URUK KİMDİR?

Fatma Uruk, 1988 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 2006 yılında başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden 2013 yılında mezun oldu.

Milli serbest dalışçı olan Fatma Uruk, aynı zamanda bunlar dışında, gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında gençlik projelerinde yer alıyor. Küçük yaşlarda dünya serbest dalış rekortmen Yasemin Dalkılıç'ın belgeselin izledikten sonra bu spora merak sardı.

Kendini hazır hissettiğinde 2008 yılında Türkiye Şampiyonası’na katıldı ve 3. olarak milli takıma seçildi.

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