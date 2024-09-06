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Fatma Damla Altın'dan uzun atlamada bronz madalya

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#Paralimpik Oyunlar#Paris 2024#Fatma Damla Altın
Fatma Damla Altından uzun atlamada bronz madalya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 22:59

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında yarışan milli sporcumuz Fatma Damla Altın, kadınlar uzun atlama T20 sınıfında bronz madalya kazandı.

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Stade de France'da düzenlenen atletizm yarışlarında kadınlar uzun atlama T20 sınıfında milli sporcular Fatma Damla Altın, Reyhan Taşdelen ve Esra Bayrak finalde mücadele etti.

Toplam 15 sporcunun yer aldığı finalde Fatma Damla, 5,73 metrelik atlayışıyla bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Daha önce dünya üçüncülüğü bulunan 21 yaşındaki milli sporcu, kariyerinin en iyi atışını yaparak paralimpik oyunlarda da madalya kazanmayı başardı.

Türkiye, paralimpik oyunlarda atletizm branşında atlama sınıfında ilk madalyasını da Fatma Damla Altın'la elde etti.

Diğer milli sporculardan Esra Bayrak kariyerinin en iyi atlayışını 5,64 metreyle yaparak paralimpik oyunlar 4'üncüsü oldu. Reyhan Taşdelen ise 5,11 metreyle finali 12. sırada bitirdi.

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Altın madalyayı Polonya'dan Karolina Kucharczyk, gümüş madalyayı ise Brezilya'dan Zileide Cassiano da Silva aldı.

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#Paralimpik Oyunlar#Paris 2024#Fatma Damla Altın

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