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Futbol
Haber Giriş: 04.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fatih Terim’siz 39 puan kaybetti

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Sarı kırmızılılar, tecrübeli teknik adamın kulübede olmadığı 29 lig maçında çok zorlandı... Galatasaray, Terim’in cezalı olduğu 29 lig mücadelesinde 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Cezası nedeniyle Hatay’da takımın başında sahadaki yerini alamayan teknik direktör Fatih Terim’in yokluğunda Galatasaray, Süper Lig’deki 29. maçta 39 puan kaybetti. Sarı kırmızılılar, 1 maçlık cezası daha bulunan tecrübeli teknik adamın şu ana kadar cezalı olduğu söz konusu 29 Süper Lig mücadelesinde 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgi alınırken bu süreçte 39 puan yitirdi. Bununla beraber Fatih Terim, toplamda aldığı 34 maçlık cezanın 29’unu Süper Lig’de, 3’ünü Türkiye Kupası’nda, 2’sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti.

Fatih Terim’siz 39 puan kaybetti

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