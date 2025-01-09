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Fatih Terim'li Al Shabab'ın rakibi Merih Demiral

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#Fatih Terim#Al Shabab#Al Ahli
Fatih Terimli Al Shababın rakibi Merih Demiral
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 12:29

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki ilk lig maçına yarın Al Ahli karşısında çıkacak. Terim, ilk lig maçında Merih Demiral'a rakip olacak.

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Al Shabab, yarın saat 20.00'de Cidde kentindeki Prens Abdullah Al-Faisal Stadı'nda Al Ahli'ye konuk olacak.

Ligde 13 hafta sonunda 23'er puan toplayan iki takımdan Al Ahli 5'inci, Al Shabab ise 6'ncı sırada bulunuyor.

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Al Ahli karşısında ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Al Ahli ise ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisiyle formda bir dönem geçiriyor.

Al Shabab, Fatih Terim'in takımdaki ilk resmi sınavında Al Fayha'yı 2-1 yenerek Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı finale yükselmişti.

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#Fatih Terim#Al Shabab#Al Ahli

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