Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçındaki kararı olay oldu! İrfan Can Kahveci ve Emre Akbaba...

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Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta Fatih Terim'in kararları gündem oldu.

Fatih Terim, 20. haftada Yukatel Denizlispor'u 6-1 yendikleri maçın ilk 11'ini bozmadan takımını Yeni Malatyaspor önünde sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, geçen hafta olduğu gibi Emre Kılınç'ı yedek kulübesinde bekletirken Emre Akbaba'yı ilk 11'de başlattı.

Fatih Terim'in Emre Akbaba tercihi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarların bir kısmı Emre Kılınç'ın 11'de yer alması gerektiğini paylaşırken bir kısım da Kılınç'ın İrfan Can Kahveci transferinde takasta kullanılacağı yönünde haberler sebebiyle Terim'in böyle bir karar verdiğini savundu.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLAR











EMRE KILINÇ, FEGHOULI'NİN YERİNE OYUNA DAHİL OLDU

Mücadelenin 24. dakikasında sakatlanan Feghouli oyuna devam edemedi. Sağ arka adalesinden sakatlanan Feghouli'nin yerine Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİ İÇİN EMRE KILINÇ TEKLİFİ

Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'in İrfan Can Kahveci karşılığında Gallatasaray'dan bir miktar parayla birlikte Emre Kılınç'ı istediği yönünde haberler çıkmıştı.

YENİ MALATYASPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 20. haftasında 2-1 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Hamzaoğlu, Galatasaray karşısında takımını Abdulsamed Damlu, Issam Chebake, Wallace Fortuna dos Santos, Semih Kaya, Teenage Hadebe, Afriyie Acquah, Youssuf Ndayishimiye, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük ve Umut Bulut 11'i ile sahaya çıkardı.

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