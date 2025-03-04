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Fatih Terim'in takımı Al Shabab'da isyan çıktı! İki oyncu idmana çıkmadı, yöneticiler istifa etti

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#Fatih Terim#Al Shabab#Hamdallah
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 11:07

Suudi Pro Lig'de 39 puanla 6. sırada bulunan Al Shabab'da kriz yaşandığı ortaya çıktı. Oyuncuların son antrenmana çıkmadığı iddia edildi. İşte yaşananların sebebi ve detaylar...

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2024 yılının son bölümünde efsanevi teknik direktör Fatih Terim'in sürpriz bir şekilde teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Suudi Pro Lig kulübü Al Shabab'da işler karıştı, futbolcular kazan kaldırdı.

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SUUDİ ARABİSTAN BASINI: 2 OYUNCU İSYAN BAŞLATTI
Suudi Arabistan basınından SportStuff24'ün iddiasına göre Al Shabab futbolcuları Hamdallah ve Carrasco, bir süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yönetime karşı isyan başlattı. Bu iki oyuncunun gerekçeyle son idmana çıkmadıkları öğrenildi. 

Fatih Terimin takımı Al Shababda isyan çıktı İki oyncu idmana çıkmadı, yöneticiler istifa etti

İSTİFALARINI SUNDULAR
Bazı Al Shabab Yönetim Kurulu Üyeleri ise Başkan Mohamad Almunajem'nin politikalarından memnun olmadığı için istifalarını sundu.

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SON İKİ MAÇI DA KAZANDILAR
Al-Shabab, son olarak Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. hafta maçında Damac'ı 2-0'la mağlup etmeyi başarmıştı. Fatih Terim bu sonuçla ligde ilk kez üst üste iki maçını kazanmış oldu.

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Fatih Terim, Al Shabab'ın başında şu ana kadar toplamda 11 maça çıktı. Galatasaray ve A Millî Takım'ın efsanevi teknik direktörü, söz konusu 11 karşılaşmada 1.73'lük puan ortalaması elde etti.


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#Fatih Terim#Al Shabab#Hamdallah

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