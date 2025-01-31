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Fatih Terim'in takımı Al Shabab, deplasmanda 3 golle kaybetti!

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#Fatih Terim#Suudi Arabistan#Al Shabab
Fatih Terimin takımı Al Shabab, deplasmanda 3 golle kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 22:13

Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. hafta maçında Al Ettifaq'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. hafta maçında Al Shabab, Al Ettifaq ile deplasmanda kaşrılaştı. EGO Stadyum'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 35 ve 90+11.'dakikada Wijnaldum ile 43'te Joao Costa kaydetti. Al Shabab'ın tek golünü ise 40. dakikada Hamdallah attı.

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Al Shabab'da Hamdallah 75. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı. Fatih Terim'in takımı Al Shabab, bu mağlubiyetin ardından 29 puanda kaldı. Al Ettifaq, 22 puana yükseldi.

Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Khaleej'i konuk edecek. Al Ettifaq, Al Akhdod deplasmanına gidecek.

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#Fatih Terim#Suudi Arabistan#Al Shabab

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