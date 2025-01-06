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Fatih Terim'in takımı Al-Shabab - Al Feiha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final Al-Shabab Al Feiha maçı canlı izle bilgisi

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#Al-Shabab - Al Feiha#Fatih Terim#Al-Shabab - Al Feiha Maçı
Fatih Terimin takımı Al-Shabab - Al Feiha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final Al-Shabab Al Feiha maçı canlı izle bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 12:37

Geçtiğimiz sezon Yunan ekibi Panathinaikos’u çalıştıran Fatih Terim, bu sezon da Al Shabab’ın başına geçerek kariyerine Suudi Arabistan’da devam etme kararı almıştı. Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan’ın Al Shabab takımıyla Al Fayha, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşacak. Maçın detayları Türkiye gündeminde de merak ediliyor. Karşılaşma Al-Shabab Club Stadyumu’nda oynanacak. Peki, Fatih Terim'in takımı Al-Shabab Al Feiha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Kupası Al-Shabab Al Feiha maçı canlı izle bilgisi

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Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra Fatih Terim ile anlaşan Al Shabab’ın Suudi Arabistan Kral Kupası’nda yarı finale çıkmak için mücadele verecek. Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab - Al Feiha maçı detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Al Feiha takımında ise takımın başında Portekizli çalıştırıcı Pedro Emanuel olacak. Fatih Terim yeni takımıyla ilk resmi maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Al-Shabab - Al Feiha maçı ne zaman, saat kaçta? Al-Shabab - Al Feiha hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

AL SHABAB - AL FEİHA MAÇI NE ZAMAN?

Al-Shabab - Al Feiha maçı 6 Ocak Pazartesi günü saat 18.00’de Al-Shabab Club Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

Fatih Terimin takımı Al-Shabab - Al Feiha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final Al-Shabab Al Feiha maçı canlı izle bilgisi

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Terim, ilk maçını farklı kazandı

Fatih Terim, Al Shabab ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi. Al Shabab, hazırlık maçında karşılaştığı Damac Club'ı 4-1 mağlup etti. Al Shabab’ın golleri Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi’den gelirken rakip de bir kez topu kendi ağlarına gönderdi.

Kadroda tanıdık oyuncular var

Suudi Arabistan Pro Lig’de 13 maçta topladığı 23 puanla 6. sırada yer alan Al Shabab, Avrupa’da veya Güney Amerika’da top koşturan isimlerle kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Fatih Terim’in öğrencileri arasında Yannick Carrasco, Daniel Podence, Giacomo Bonaventura, Robert Renan ve bir dönem Kasımpaşa’da forma giyen Cristian Guanca gibi isimler bulunuyor. Forvet oyuncusu Abderrazak Hamdallah da skorer kimliğiyle öne çıkıyor.

Teknik kadroda dikkat çeken isimler

Fatih Terim, Al Shabab’da ekibine daha önce çalıştığı isimleri de dahil etti. Terim’in yardımcıları Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin oldu. Ayrıca takımdaki tercümanlık görevini de Mert Şahin üstleniyor.

Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra Fatih Terim ile anlaşan Al Shabab’ın Suudi Arabistan Kral Kupası’nda yarı finale çıkmak için Al Fayha ile yapacağı karşılaşma bugün gerçekleşecek.

 

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