×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fatih Terim'in Suudi Arabistan'daki serisi sona erdi! Al Shabab 3 golle kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Terim#Suudi Arabistan#Al Shabab
Fatih Terimin Suudi Arabistandaki serisi sona erdi Al Shabab 3 golle kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 23:13

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, deplasmanda Al Fateh'e 3-1 mağlup oldu.

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Fateh'e 3-1 yenildi.

Al Fateh Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi takım, 2. dakikada Matias Vargas, 4. dakikada Sofiane Bendebka ve 16. dakikada Mourad Batna'nın golleriyle galip geldi.

Gözden KaçmasınArda Güler için flaş transfer iddiası Alman yıldızın yerini dolduracakArda Güler için flaş transfer iddiası! Alman yıldızın yerini dolduracakHaberi görüntüle

9 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Al Shabab'ın golünü 13. dakikada Cristian Guanca attı. Konuk ekipte Daniel Podence, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Ligde 9 hafta sonra kaybeden Al Shabab, 51 puanla 6. sırada yer aldı. Son 4 haftada üçüncü galibiyetini alan Al Fateh ise 33 puanla 11. sıraya yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, Merih Demiral'ın forma giydiği Al Ahli'yi konuk edecek. Al Fateh ise deplasmanda Al Wehda ile karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Terim#Suudi Arabistan#Al Shabab

BAKMADAN GEÇME!