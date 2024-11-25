Fatih Terim'in stoper ikilisi İspanya'da rakip oluyor: "Marcao vs. Nelsson!"

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11 Ağustos 2021 tarihinde 7 milyon euro karşılığında Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson, sarı kırmızılı ekiple beraber 2 lig şampiyonluğu kazandı.

Ancak 2024/2025 sezonunun başlamasıyla beraber istediği süreyi bulamayan 26 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği iddia edilirken İspanya basınında deneyimli savunmacının geleceği ile alakalı yeni bir transfer dedikodusu öne sürüldü.

REAL BETIS'İN TRANSFER LİSTESİNDE

TodoFichajes'in haberine göre ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Real Betis, Victor Nelsson'u kiralamak için Galatasaray'a resmi teklifte bulunacak.

Sarı kırmızılı ekibin bu teklifi kabul etmemesi halinde İspanyol ekibinin oyuncuyu bonservisiyle transfer etmek için yaz transfer döneminde yeniden Aslan'ın kapısını çalacağı da öğrenildi.

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MARCAO İLE RAKİP OLACAK

Bu transferin gerçekleşmesi halinde 2021/2022 sezonunda Fatih Terim'in stoper ikilisini oluşturan Nelsson ve Marcao, İspanya'da rakip olmuş olacak.

Bu durumda ikili ülkenin en büyük derbilerinden biri olarak kabul edilen "Sevilla Derbisi"nde de karşı karşıya gelecek.

BU SEZON 11 MAÇA ÇIKTI

Hakkında transfer iddiaları ortaya atılan Victor Nelsson, bu sezon Galatasaray forması altında 11 maça çıktı. Bu maçlarda 534 dakika sahada kalan Danimarkalı oyuncu, takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.