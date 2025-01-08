Fatih Terim'in soyunma odasındaki konuşmaları yayınlandı, hırslı görüntüsü dikkat çekti: 'Sakın unutmayın!'

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Sürpriz bir kararla Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Shabab'ın başına geçen teknik direktör Fatih Terim, ülkede günden güne en çok konuşulan isimler arasına adını yazdırmaya devam ediyor.

KONUŞMASI SERVİS EDİLDİ

Al Shabab'ın başında ilk resmi maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde çıkan Fatih Terim'in, 2-1 kazanarak yarı finale yükseldikleri karşılaşma öncesi takımına yaptığı soyunma odası konuşması servis edildi.

"BUGÜN BAŞLAYALIM BURADAN!"

Hırslı ve ciddi görüntüsü dikkat çeken Terim, oyuncularına 'Unutmuyoruz; topun kontrolü, oyunun kontrolü! Bugün başlayalım buradan, ha? Haydi!' diyerek seslendi ve takım bu konuşma sonrası sahaya çıktı.

🗣️ Fatih Terim, Al-Shabab'daki ilk maçı öncesi takımını sahaya bu sözlerle gönderdi 👇 pic.twitter.com/ZRmT8Ciwvu — Spor Arena (@sporarena) January 8, 2025

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Fatih Terim'in takımına yaptığı konuşma ve hırslı görüntüsü Al-Shabab taraftarları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

KARŞILAŞMA NASIL GEÇTİ?

Fatih Terim, takımı başındaki ilk resmi maçta gol için fazla beklemedi. Henüz 2. dakikada Daniel Castelo Podence ile 1-0 öne geçen Al Shabab'ın golü sonrası Fatih Terim, kenarda ekibiyle kutlama yaptı.

Al Shabab, 26. dakikada Abderrazak Hamdallah'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Al Fayha 88. dakikada Al-Rashidi'nin golüyle umutlansa da karşılaşma 2-1 Al Shabab galibiyetiyle bitti ve Fatih Terim'in takımı adını yarı finale yazdırdı.

FATİH TERİM'İN GOL SEVİNCİ: ALLAHU EKBER! GALATASARAY'DA DA YAPMIŞTI

Fatih Terim, takımının ikinci golünde kenarda büyük sevinç yaşadı. Kameralara yansıyan sevinç görüntüsünde iki kolunu havaya kaldıran Fatih Terim'in tekbir getirerek 'Allahu Ekber' dediği görüldü.

Terim, aynı sevinci 2019/20 sezonunda Galatasaray - Club Brugge maçında Adem Büyük'ün attığı gol sonrası yapmıştı.

Karşılaşma sırasında tribünde Galatasaray formalı taraftarların da olduğu görüldü. Bir taraftarın Fatih Terim tezahüratları sırasında dans ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılırken galibiyet sonrası Al Shabab Stadyumu'nda taraftarları selamlayan Fatih Terim için taraftarların 'Allah Kerim, Fatih Terim' tezahüratları yaptıkları duyuldu.

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GALİBİYET SÖZLERİ VE TRANSFER AÇIKLAMASI

İlk resmi maçı ve ilk galibiyeti sonrası açıklamalar yapan Fatih Terim; "Neredeyse 10 gol kaçırdık. Bazı teknik ve fiziki sorunlarımız var ve bu konularda çıtamızı yükseltmemiz gerekiyor. Takımın bazı transferlerle desteklenmesi gerekiyor ve kulüp yetkililerinin de bu konu üzerinde çalıştığını çok iyi biliyorum."