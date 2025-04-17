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Fatih Terim'in serisi sona erdi! Al Shabab'a evinde sürpriz çelme

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#Fatih Terim#Shabab#Arabistan
Fatih Terimin serisi sona erdi Al Shababa evinde sürpriz çelme
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 21:08

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Akhdoud ile 0-0 berabere kaldı ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, sahasında Al Okhdood ile 0-0 berabere kaldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Shabab Stadı'nda oynanan karşılaşmada Al Shabab, Al Okhdood'u ağırladı.

İki tarafın da gol yollarında etkisiz kaldığı karşılaşma, 0-0 eşitlikle sona erdi.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Al Shabab, puanını 50 yaptı. Son 4 maçını kaybetmeyen düşme hattındaki Al Okhdood ise 25 puana çıktı.

Gelecek hafta Al Shabab, Al Hilal deplasmanında olacak. Al Okhdood ise Al Kholood'a konuk olacak.

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Günün diğer sonuçları;

Al Ettifaq 1-0 Al Riyadh
Al Hilal 3-0 Al Khaleej

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#Fatih Terim#Shabab#Arabistan

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