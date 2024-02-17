Fatih Terim'in Panathinaikos'u zirve yarışında yara aldı! 10 kişilik rakibine diş geçiremedi

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Yunanistan Süper Ligi'nde Terim yönetimindeki Panathinaikos, 10 kişilik Lamia ile evinde 2-2 berabere kaldı.

Müsabakada Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ve 59. dakikada Jeremejeff kaydetti.

Konuk ekip Lamia'nın golleri ise 45+1'de Carlitos ve 68'de Tsiloulis'den geldi. Öte yandan Lamia'da Martinez 39. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında yara alan Panathinaikos, bir maç fazlasıyla 51 puanla ikinci sırada yer aldı. Lamia ise 34 puanla 6. sırada yer aldı.

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 24. haftasında AE Kifisias takımıyla karşılaşacak.