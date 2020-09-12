Fatih Terim'in öğrencileri sezonu TT Stadı'nda açıyor! Öne çıkan iddaa tahmini...

Bu bir ilandır

GALATASARAY

- Ligde geçen sezonu şampiyon Başakşehir'in 13 puan gerisinde 6. sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezona bambaşka bir kadro ile çıkıyor.

- Selçuk İnan futbolu bırakıp teknik ekibe dahil oldu. Mariano ve Yuto Nagatomo ile sözleşme yenilenmedi. Jean Micheal Seri, Florin Andone, Henry Onyekuru ve Mario Lemina'nın kiralık kontratları sona erdi.

- Mbaye Diagne, Emre Taşdemir ve Ryan Babel kiradan takıma geri döndü. Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Kerem Aktürkoğlu bedelsiz olarak takıma kazandırıldı.

- Diagne'nin dönüşü Radamel Falcao'nun isteği zaman zaman TD Fatih Terim'i çift forvetli sisteme yöneltirken, orta sahada yaşanan ayrılıkları sonrası uzun bir bekleyişin ardından Oghenekaro Peter Etebo takviyesi yapıldı ancak Nijeryalı oyuncunun da son durumu maç saati netlik kazanacak.

GAZİANTEP FK

- Gaziantep FK ile 2. sezonuna giriş yapmaya hazırlanan Marius Sumudica, Galatasaray karşılaşması öncesi çok konuşulacak açıklamalara imza attı!

- Yurt dışından teklif aldığını ancak Süper Lig'e hazırlanan takımı yalnız bırakmak istemediğini belirten Sumudica, sezon sonunda ayrılabileceğini ve zayıf bir hazırlık süreci geçirdikleri için İstanbul deplasmanın oldukça zor geçeceğini açıkladı.

- Yarım sezonda takıma çok şeyler katan Alexandru Maxim'in bonservisi kulübe kazandırıldı ancak Olarenwaju Kayode ve Patrick Twumasi gibi önemli hücum silahlarının kiralık kontratları yenilenemedi.

- Tecrübeli kaptan, kaleci Günay Güvenç'in arkasında da Bursaspor'dan bedelsiz olarak Çağlar Şahin Akbaba eklendi.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Süper Lig'i iç sahada açtığı son 15 maçın 14'ünü kazanan Galatasaray, tek yenilgisini 1999/2000 sezonunda Gaziantep'ten almıştı.

- Gaziantep FK, geçen sezon İstanbul deplasmanında çıktığı 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi ve bu 5 maçta kalesinde tam 17 gol gördü. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Marius Sumudica, Kayserispor döneminde sezonun açılış maçına Galatasaray deplasmanında çıkmış ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray Kazanır" oldu!

%60'lık kesim Fatih Terim'in öğrencilerinin iç sahada hata yapmayacağını düşünüyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

Galatasaray'ın İmparator'u Fatih Terim!