MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFatih Terim'in kızı Merve Terim'den 'Prens Charles' tepkisi!
GeriFutbol Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den 'Prens Charles' tepkisi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 31.03.2020 - 09:26,Son Güncelleme:/

Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den 'Prens Charles' tepkisi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den 'Prens Charles' tepkisi!
Abone Olgoogle-news

Corona virüsü salgınına yakalanmasının ardından 8 gün hastanede tedavi gören ve hastaneden taburcu edilen Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından 5 günde Corona virüsü yenen 71 yaşındaki İngiltere Veliaht Prensi Charles için; "Komik olma Charles Bey? 5 günde korona mı iyileşirmiş?! Sen kimi kandırıyorsun, kesin yalan söylüyor. Görüyo rmusun sen koskoca Prensi!... (temsili)" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Fatih Terim için koronavirüse yakalanmasının kurmaca olduğu yönünde paylaşımlar yapılıyordu. Merve Terim Çetin bu mesajıyla babasına yapılana ses çıkarmış oldu.

Fatih Terimin kızı Merve Terimden Prens Charles tepkisi

Fatih Terimin kızı Merve Terimden Prens Charles tepkisi

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle