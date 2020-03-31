Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den 'Prens Charles' tepkisi!

Instagram hesabından 5 günde Corona virüsü yenen 71 yaşındaki İngiltere Veliaht Prensi Charles için; "Komik olma Charles Bey? 5 günde korona mı iyileşirmiş?! Sen kimi kandırıyorsun, kesin yalan söylüyor. Görüyo rmusun sen koskoca Prensi!... (temsili)" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Fatih Terim için koronavirüse yakalanmasının kurmaca olduğu yönünde paylaşımlar yapılıyordu. Merve Terim Çetin bu mesajıyla babasına yapılana ses çıkarmış oldu.





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