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Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'in acı günü

#Merve Terim Çetin#Fatih Terim#Terim
Fatih Terimin kızı Merve Terim Çetinin acı günü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hamile olan kızı Merve Terim Çetin, bebeğini kaybettiğini açıkladı.

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İkinci kez anne olacağını geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabından duyuran Çetin, hamileliği ile ilgili risklerin olduğunu da belirtmişti.

Sosyal medya hesabından üzücü haberi veren Merve Terim Çetin, bebeğini kaybettiğini açıkladı. 

"HİKAYENİN SONU MALESEF GÜZEL BİTMEDİ"

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, çok üzüntülü olduğunu dile getiren Çetin, "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi. 'Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim' diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum. Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı... Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var. Fiziken ve ruhen çok yorgunum, kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var. Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin… Güzel günlerde buluşmak dileğiyle... Seni göremesek de çok sevdik oğlum, başka bir hayatta buluşuruz elbet..." ifadelerini kullandı.

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#Merve Terim Çetin#Fatih Terim#Terim