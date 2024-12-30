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Fatih Terim'in ilk transferi İtalya'dan

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#Transfer#Fatih Terim#Al Shabab
Fatih Terimin ilk transferi İtalyadan
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 22:14

Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, çarpıcı bir transfer girişimine imza attı.

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Vitor Pereira'dan boşalan antrenörlük görevine koltuğuna Fatih Terim'i getiren Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, dikkat çeken bir transfer hamlesi yaptı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Al-Shabab, Roma'dan ayrılması gündemde olan Arjantinli orta saha Leandro Paredes'i gündemine aldı.

Bu sezon sadece 9 maçta forma giyen ve 1 gol atıp 1 asist yapan Paredes, başkent ekibinde ilk tercihlerden biri olmazken takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Kariyerine Boca Juniors'ta başlayan 30 yaşındaki oyuncu daha önce Chievo, Empoli, Zenit, PSG ve Juventus formaları da giymişti.

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#Transfer#Fatih Terim#Al Shabab

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