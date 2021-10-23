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Fatih Terim'in Galatasaray'da 68. derbisi

#Galatasaray#Fatih Terim#Beşiktaş
Fatih Terimin Galatasarayda 68. derbisi

Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 68. kez derbide görev yapacak.

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Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 67 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 68 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü.

- Beşiktaş karşısında 34 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 34 maçta karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 13'ünü kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 8'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 33 derbide ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

- Fatih Terim ile Sergen Yalçın arasındaki 7. randevu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 7. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek.

Sergen Yalçın daha önce Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın başında, Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 6 maça çıktı.

Galatasaray, tamamı Süper Lig'de oynanan bu maçların ikisini kazanırken, üçünde berabere kaldı ve birini kaybetti.

- Sergen Yalçın'ın 7. derbisi

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde daha önce 6 derbi maça çıktı.

Siyah-beyazlı takım, Sergen Yalçın idaresinde Galatasaray ile oynadığı 3 derbide birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmada ise sahadan iki galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Beşiktaş

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