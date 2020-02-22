MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFatih Terim'in Fenerbahçe maçı için 3'lü savunma planı!
GeriFutbol Fatih Terim'in Fenerbahçe maçı için 3'lü savunma planı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Fatih Terim'in Fenerbahçe maçı için 3'lü savunma planı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Terim'in Fenerbahçe maçı için 3'lü savunma planı!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'da Lemina’nın Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek olması üzerine yeni bir oyun planı gündeme geldi.

Fatih Terim’in, Kadıköy’de orta sahadaki açığı kapatmak adına taktik antrenmanlarında üçlü savunma dizilişini denediği ortaya çıktı.

Terim’in taktik idmanlarında savunmada Marcao-Ahmet-Donk üçlüsünü bir arada oynatıp orta sahayı da Ömer-Seri-Emre’den oluşturmayı planladığı belirtildi.

Bu durumda Onyekuru maça kulübede başlayacak.

Fatih Terimin Fenerbahçe maçı için 3lü savunma planı

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle