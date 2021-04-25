Fatih Terim'in Ersun Yanal ve Antalyaspor'a büyük üstünlüğü!

Dün Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Antalyaspor maçı dahil olmak üzere Fatih Terim ile Ersun Yanal, toplamda 14 kez rakip oldular. Fatih Terim bu maçların 9'unda galibiyet alırken 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Ersun Yanal'ın Fatih Terim'e karşı tek galibiyeti bulunuyor. Yanal, 2002'de Gençlerbirliği'nin başındayken Fatih Terim'in Galatasaray'ını 1-0 mağlup etmişlerdi.

FATİH TERİM ANTALYASPOR'A MAĞLUP OLMUYOR

Öte yandan Fatih Terim'in Antalyaspor karşısındaki Süper Lig yenilmezliği devam etti. Terim'in teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig mağlubiyeti almadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi de Antalyaspor. Fatih Terim'in takımları, Antalyaspor'a karşı 20 maçta 14 galibiyet alıp 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

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