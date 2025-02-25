Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 2 hafta aranın ardından deplasmanda galip!

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Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Read ile karşı karşıya geldi.

King Abullah Sport City Stadyumu'nda oynanan müsabaka Al Shabab'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Terim'in öğrencileri, 29. dakikada Guanca'nın ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 70. dakikada ev sahibi ekip Abeid ile skoru eşitlerken, 88. dakikada bir kez daha sahneye Guanca çıktı ve takımına 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla birlikte puanını 36'ya yükselten Al Shabab ligde 2 maç aradan sonra kazandı ve haftayı 6. basamakta kapattı. Al Read ise 17 puanla küme düşme hattında 16. sırada kaldı.

Al Shabab, ligde bir sonraki hafta evinde Damac FC'yi ağırlayacak. Al Read ise sahasında Al Ettifaq ile kozlarını paylaşacak.