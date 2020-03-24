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Basketbol
İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 24.03.2020 - 09:45,Son Güncelleme:/

Fatih Terim'in corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıkması sonrası Cedi Osman...

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Fatih Terim'in corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıkması sonrası Cedi Osman...
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NBA'daki milli yıldızımız Cedi Osman, corona virüsü (koronavirüs) testi pozitif çıkan Fatih Terim'e destek verdi.

 NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e bir geçmiş olsun mesajı da Cedi Osman'dan geldi. Milli basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Fatih hocam. Sen bu zorluğu da aşar, eskisinden daha güçlü dönersin" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, corona virüsüne yakalandığını açıkladı
Fatih Terim, corona virüsüne yakalandığını açıkladı!

 Corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'in bu sözleri gündem olmuştu:

 

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