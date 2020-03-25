Fatih Terim'in corona virüs tweeti tarihe geçti

Fatih Terim, 23 Mart tarihinde Twitter hesabından ''Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..'' paylaşımında bulunup corona virüse yakalandığını açıklamıştı.

İki gün içinde bu tweete 93 bin cevap gelirken beğenilme sayısı 500 bini aştı...

Fatih Terim'in bu tweeti ise Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti olarak tarihe geçti. Bundan önceki rekor da yine Fatih Terim'e aitti. Tecrübeli teknik direktörün ''Nerede kalmıştık?'' tweeti 334 bin beğeni almıştı.

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.. — Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020





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