Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab 3 golle güldü!

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Riyadh'ı 3-1 yendi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Prens Faysal bin Fahd Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 15. dakikada Musab Aljuwayr, 44. dakikada Haroune Camara ve 90+2. dakikada Cristian Guanca'nın golleriyle galibiyete ulaştı.

Al Riyadh'ın golünü ise 29. dakikada penaltıdan Bernard Mensah kaydetti.

Bu sonuçla 6. sıradaki Al Shabab puanını 57 yaptı. Al Riyadh ise 38 puanla 9. sırada yer aldı.

Ligde bir sonraki hafta AL Shabab, Al Ittihad'ı konuk edecek. Al Riyadh ise deplasmanda Al Taawon ile karşılaşacak.