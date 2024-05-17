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Fatih Terim'in ayrılığı, Yunanlar için sürpriz olmadı: 'Gemi kayalıklara çarpacaktı'

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#Panathinaikos#Fatih Terim#Yunanistan
Fatih Terimin ayrılığı, Yunanlar için sürpriz olmadı: Gemi kayalıklara çarpacaktı
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 07:00

Ligdeki son 3 maçını kaybeden takımının şampiyonluk şansını yitirmesi sonrası başkan Alafouzos ile görüşen Terim’in Yunanistan macerası sona erdi. Yunan futbol yazarları bu gelişmenin sürpriz olmadığını belirtirken, “Ayrılık kaçınılmazdı. Takımın Avrupa kupalarına katılmaması tehlikesi büyüktü. Gemi kayalıklara çarpacaktı ve başkan Alafouzsos son anda dümeni kırmaya çalıştı” yorumunu yaptı.

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Fatih Terim’in Yunanistan macerası 5 ay sürdü. Geçtiğimiz aralık ayının sonunda Panathinaikos'un başına geçen Terim’in görevine, çarşamba gecesi PAOK karşısında alınan 4-1’lik yenilgi sonrası başkan Giannis Alafouzos ile yaptığı görüşmenin ardından son verildi.

Takımını kupada finale çıkarmasına rağmen ligde başarısız olan Terim, dün öğle saatlerinde futbolcularına veda ederken tecrübeli çalıştırıcının gelişi gibi ayrılışı da ülkede spor gündeminin 1 numaralı haberi oldu. Ancak, bir farkla... Gelişi sürprizdi, ayrılışı ise beklenen bir gelişme olarak değerlendirildi.

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HABERİ ÖNCE TERİM DUYURDU

Ayrılık haberini ilk duyuran isim olan Terim, “Durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık” ifadesini kullandı. Daha sonra Panathinaikos Kulübü de ayrılık kararını açıklarken, ligdeki son maç ile kupa finalinde takımın başında Hristos Kondis’in yer alacağı belirtildi. Fatih Terim’in görevine son verilmesinin ardından futbol otoriteleri şu yorumları yaptı:

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Athanasiu (Spor FM): Futbolcuların büyük bölümü Terim’in ayrılmasından memnun. Derin bir nefes alıp rahatlayan oyuncular var.”

PANA'NIN OYUN PLANI YOKTU

Kostas Gulis (Sport24): Kaçınılmaz olan ayrılık, bu kadar gecikmemeli idi. Panati, oyun planı olmayan bir takımdı. Avrupa kupalarına katılmaması tehlikesi büyüktü. Gemi kayalıklara çarpacaktı ve başkan Alafouzos son anda dümeni kırmaya çalıştı.

Dimitris Konstantinidis: (Gazetta.com): Türk hoca ilk geldiğinde ‘Karşımda kimin olduğu önemli değil. Çünkü onun karşısında da ben varım ve ben Fatih Terim’im’ havası yaratmaya çalıştı. Ne varki maçlar, şöhret ve rakibi korkutma amaçlı sözlerle kazanılmıyor.”

Fatih Terim yönetimindeki Pana, 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Kupada finale çıkan takım, Süper Lig Şampiyonluk Turu'nda 4. sırada.

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#Panathinaikos#Fatih Terim#Yunanistan

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