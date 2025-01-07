Fatih Terim'in ardından İsmail Kartal da Suudi Arabistan yolunda! İkna süreci...

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Türkiye Ligi'nde geçen sezon 99 puan toplayan ve 2,61 puan ortalaması yakalayarak Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden İsmail Kartal'a Al-Taawon kulübü teklifte bulundu.

Rekor kıran hocayı takımın başında görmek isteyen Al-Taawon'un İsmail Kartal'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Süper Lig'den de sezon başından beri teklifler alan ancak kabul etmeyen İsmail Kartal'ın ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE DUYGUSAL ŞEKİLDE VEDA ETMİŞTİ

Fenerbahçe, rekorlarla dolu geçirdiği ancak kupasız kapattığı sezonun ardından İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıklamış ve göreve Jose Mourinho'nun getirildiğini açıklamıştı.

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Kartal için veda videosu paylaşan sarı - lacivertli kulübün teşekkür açıklamasında da duygusal ifadeler kullanılmıştı:

"Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe’n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan. Duruşuna, Değerlerine, Aidiyetine, Saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın… Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek! İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz: FENERBAHÇE BİZİM FENERBAHÇE HEPİMİZİN…"