Fatih Terim'in Al-Shabab'taki geleceği belli oldu!

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Geçtiğimiz sezonun ortasında Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim'in geleceği belli oldu.
TRT Spor'un haberine göre; 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, gelecek sezon Suudi Arabistan ekibiyle yola devam etmeme kararı aldı.
FATİH TERİM'İN AL-SHABAB PERFORMANSI
Al-Shabab'ın başında 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayarak 1.74 puan ortalaması yakaladı.
YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU
Suudi gazetesi Arriyadiyah'ta yer alan haberde; Al-Shabab'ta Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük görevine Real Sociedad'ı çalıştıran Imanol Alguacil'in getirileceği belirtildi.
İspanyol teknik direktörün Al-Shabaab ile 2 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.