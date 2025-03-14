Fatih Terim'in Al Shabab'ından yarım düzine gol!

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 25. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, sahasında Al Orouba'yı ağırladı.

Mücadeleyi 6-0 kazanan Al Shabab, sahasındaki üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Fatih Terim'in takımına 3 puanı getiren golleri, 16,59 ile 82. dakikalarda Hamdallah, 34. dakikada Guanca, 52. dakikada Bonaventura, 69. Hoedt kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte Al Shabab, 43 puana yükselerek haftayı 6. sırada kapattı. Al Orouba ise 12. sırada 26 puanda kaldı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 26. haftasında Al Shabab, deplasmanda Al Wehda ile karşı karşıya gelecek. Al Orouba ise sahasında Al Akhdoud'u konuk edecek.