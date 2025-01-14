Fatih Terim'in ekibinde ayrılık açıklandı

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Teknik adamlık görevine sezon sonuna kadar Fatih Terim'i getiren Al Shabab, takımın tecrübeli isimlerinden Gustavo Cuellar ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kolombiyalı ön libero için teşekkür mesajı yayımlayan Al Shabab, Gustavo Cuellar ile 1.5 sezon sonra yollarını ayırdı.
Al Shabab formasıyla 41 maça çıkan Cuellar, Temmuz 2023'te Al Hilal'den 1 milyon 380 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.
32 yaşındaki Gustavo Cuellar, bu sezon Al Shabab'ta 9 maçta forma giydi.
شكرًا "كويلار" 🤍🤝 pic.twitter.com/5k4dzjVqp9— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) January 14, 2025