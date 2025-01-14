×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fatih Terim'in ekibinde ayrılık açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Terim#Al Shabab#Transfer
Fatih Terimin ekibinde ayrılık açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 23:00

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, tecrübeli futbolcu Gustavo Cuellar ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haberin Devamı

Teknik adamlık görevine sezon sonuna kadar Fatih Terim'i getiren Al Shabab, takımın tecrübeli isimlerinden Gustavo Cuellar ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kolombiyalı ön libero için teşekkür mesajı yayımlayan Al Shabab, Gustavo Cuellar ile 1.5 sezon sonra yollarını ayırdı.

Al Shabab formasıyla 41 maça çıkan Cuellar, Temmuz 2023'te Al Hilal'den 1 milyon 380 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

32 yaşındaki Gustavo Cuellar, bu sezon Al Shabab'ta 9 maçta forma giydi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Terim#Al Shabab#Transfer

BAKMADAN GEÇME!