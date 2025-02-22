Fatih Terim'in Al-Shabab'ı skoru koruyamadı! Al-Taawon ile berabere kaldı

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Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Taawon ile 2-2 berabere kaldı.

Terim'in öğrencileri, 18. dakikada Hamdallah ile penaltıdan öne geçerken, 31. dakikada ise Hoedt ile farkı 2'ye çıkarttı. 45+2'de konuk ekip, Rivas ile önce farkı 1'e indirdi sonra ise 70. dakikada Al Mufarrij ile beraberliği yakaladı.

Öte yandan ev sahibi ekipte Girotto 45. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte puanını 33'e yükselten Al-Shabab haftayı 6. sırada kapattı. Al-Taawon ise puanını 28'e çıkarttı ve 8. basamağa yükseldi.

Al Shabab, Ligde bir sonraki hafta Al Raed, Al-Taawon ise Al-Ettifaq deplasmanına konuk olacak.