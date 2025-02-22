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Fatih Terim'in Al-Shabab'ı skoru koruyamadı! Al-Taawon ile berabere kaldı

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#Fatih Terim#Al Shabab#Suudi Arabistan Ligi
Fatih Terimin Al-Shababı skoru koruyamadı Al-Taawon ile berabere kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 19:12

Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, 2-0 öne geçtiği maçta Al Taawon ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

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Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Taawon ile 2-2 berabere kaldı.

Terim'in öğrencileri, 18. dakikada Hamdallah ile penaltıdan öne geçerken, 31. dakikada ise Hoedt ile farkı 2'ye çıkarttı. 45+2'de konuk ekip, Rivas ile önce farkı 1'e indirdi sonra ise 70. dakikada Al Mufarrij ile beraberliği yakaladı.

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Öte yandan ev sahibi ekipte Girotto 45. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte puanını 33'e yükselten Al-Shabab haftayı 6. sırada kapattı. Al-Taawon ise puanını 28'e çıkarttı ve 8. basamağa yükseldi.

Al Shabab, Ligde bir sonraki hafta Al Raed, Al-Taawon ise Al-Ettifaq deplasmanına konuk olacak.

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#Fatih Terim#Al Shabab#Suudi Arabistan Ligi

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