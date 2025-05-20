Fatih Terim'in Al Shabab'ı evinde şampiyona mağlup!

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Al Shabab ile Al Ittıhad, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 33. haftasında karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı Al Ittihad deplasmanda 3-2 kazandı.

Al Ittıhad'a üç puanı getiren golleri, 1. ve 34. dakikalarda Diaby kaydetti.

Al Shabab'ta ise 45+3. dakikada Carasco ve 67. dakikada Guanca ile bulduğu goller puan almaya yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra mağlup olan Fatih Terim'in öğrencileri 57 puanla 6. sırada kaldı. Al Hilal'in 6 puan önünde şampiyonluğunu ilan etmeyi başaran Al Ittıhad ise puanını 80'e yükseltti.

Öte yandan Al Shabab, Fatih Terim döneminde ikinci kez evinde mağlup oldu.

Ligin son haftasında Al Shabab deplasmanda Al Fayha'nın konuğu olacak. Al Ittihad ise sahasında Damac FC ile karşı karşıya gelecek.

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FATİH TERİM ÇOK SİNİRLENDİ

Mücadelenin 34. dakikasında savunma arkasına sarkan Moussa Diaby, kaleci Bushchan'ın çıktığını görünce uzaktan aşırtma bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Bu golün hemen ardından ise Fatih Terim'in tepkisi kameralara anbean yansıdı. Deneyimli çalıştırının oldukça sinirli olduğu görüldü.