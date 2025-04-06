Fatih Terim'in Al Shabab'ı deplasmanda güldü!

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Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde Al Wehda'yı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Al-Shabab'a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Hamdallah, 69. dakikada Al Shwirekh ve 71. dakikada Camara getirdi.

Al Wehda'nın tek sayısı 61. dakikada Goodwin'den geldi.

Bu galibiyetle birlikte puanını 46'ya yükselten Al Shabab, haftayı 6. sırada kapattı. Al Wehda ise 17. basamakta 20 puanla kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, sahasında Al Kholood ile karşı karşıya gelecek. Al Wehda ise deplasmanda Damac FC'nin konuğu olacak.