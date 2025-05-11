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Fatih Terim'in Al Shabab'ı 3 maç sonra kazandı! 2 kırmızı kart...

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#Fatih Terim#Al Shabab#Al Ahli
Fatih Terimin Al Shababı 3 maç sonra kazandı 2 kırmızı kart...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 21:14

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nin 31. haftasında Al Ahli'yi 3-1 mağlup etti.

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Suudi Arabistan Ligi 31. hafta maçında Al Shabab ile Al Ahli kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Al Shabab 3-1 kazandı.

Fatih Terim'in öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 256. dakikada Al-Thain, 33 ve 65. dakikalarda Hamdallah kaydetti.

Al Ahli'nin tek golü ise 36. dakikada Veiga'dan geldi. Asisti ise Ivan Toney yaptı.

Al Shabab, 76. dakikada Camara ve 77. dakikada Hamdallah'ın gördüğü kırmızı kartlarla mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra kazanan Al Shabab puanını 54 yaptı. Al Ahli 61 puanda kaldı.

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#Fatih Terim#Al Shabab#Al Ahli

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