Fatih Terim'in Al-Shabab performansı için çarpıcı eleştiri: Onu büyük bir sorun bekliyor | Vitor Pereira'nın takımı daha iyiydi

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Teknik direktör Fatih Terim, büyük bir sürprize imza atarak Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab'ın başına getirilmişti. Panathinaikos'tan ayrılığı sonrası Al-Shabab'a giden ve kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Merhaba İmparator' ifadeleriyle karşılanan Terim, Vitor Pereira'nın Wolves'a gitmesiyle birlikte yeni takımına imza atmıştı.

takımının başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al Fayha karşısında çıkmıştı. Rakibini 2-1 mağlup eden Al-Shabab, adını yarı finale yazdırmıştı.

LİGDE İNİŞLİ ÇIKIŞLI PEROFRMANS

Suudi Arabistan Ligi'ndeki ilk maçına ise Al-Ahli karşısında çıkan Fatih Terim, sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Terim'le ikinci maçında Al-Riyadh'ı 2-1 mağlup eden Al-Shabab, bir sonraki müsabakada Al-Ittihad'a 2-1 yenilmişti.

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Son olarak Al-Fayha'yı konuk eden Terim'in ekibi, 2-1 kazanarak puanını 29'a yükseltti ve 6. sırada yer aldı.

Suudi meslektaşlarımız Abdalaala Hussein Sakair ve Ibrahim Al Saleh, Fatih Terim'in Al-Shabab'ın başındaki performansını Spor Arena'ya özel olarak değerlendirdi.

İşte Suudi meslektaşlarımızın yorumları...

ABDALAALA HUSSEIN SAKAIR:

"TERİM'İ BEKLEYEN EN BÜYÜK SORUN..."

Fatih Terim şu ana kadar olumlu sonuçlar aldı ve bazı Al-Shabab taraftarlarının Fatih Terim'in oyun tarzından memnun olmamasına rağmen alınan sonuçlar şu ana kadar iyi. Terim'in karşılaşacağı en büyük sorun, Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli ve Al Ittihad gibi diğer kulüplere sağlanan maddi desteğin kendi kulübüne verilmemesi olacak. Bu nedenle üst düzey futbolcular transfer edemeyecek.

IBRAHIM AL SALEH (ARIYADHIAH):

"PEREIRA'NIN TAKIMI DAHA İYİYDİ"

Fatih Terim'in taktiksel yaklaşımının Al-Shabab'a uygun olmadığını düşünüyorum. Yargılamak için henüz erken ancak eski teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Al-Shabab şu anki takımdan çok daha iyiydi.