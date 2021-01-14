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GeriFutbol Fatih Terim'in 65. derbi heyecanı! 64 maçta 23 galibiyet...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Fatih Terim'in 65. derbi heyecanı! 64 maçta 23 galibiyet...

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Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinin 65. derbisine çıkacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 64 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 25 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

Galatasaraylı taraftarlardan Fatih Terime evinin önünde destek
Galatasaraylı taraftarlardan Fatih Terim'e evinin önünde destek!

- Beşiktaş karşısında 32 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 32 maçta karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 32 derbide ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Fatih Terimin 65. derbi heyecanı 64 maçta 23 galibiyet...

- Fatih Terim ile Sergen Yalçın arasındaki 5. randevu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 5. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek.

Sergen Yalçın daha önce Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın başında, Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 4 maça çıktı.

Galatasaray, tamamı Süper Lig'de oynanan bu maçların birini kazanırken, 3'ünde ise berabere kaldı.

Beşiktaşta Sergen Yalçından maç sonu flaş transfer açıklaması
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş transfer açıklaması!

- Sergen Yalçın'ın derbi mağlubiyeti yok

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı 3 derbide de mağlubiyet yaşamadı.

Yalçın idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı iki derbiyi de kazanan siyah-beyazlı takım, Galatasaray ile yaptığı tek derbide ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

 

Fatih Terimin 65. derbi heyecanı 64 maçta 23 galibiyet...

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