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Fatih Terim'e yaptığı şaka olay olmuştu, paylaşım geldi!

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#Fatih Terim#Al Shabab#Hamdallah
Fatih Terime yaptığı şaka olay olmuştu, paylaşım geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 19:02

Suudi Arabistan Pro Ligi 15. haftasında Al-Shabab'ın Al-Riyadh'ı uzatmalarda mağlup ettiği karşılaşmada Fatih Terim ile öğrencisi arasında yaşananlar olay olmuştu. Al Shabab'tan ikiliyle ilgili paylaşım geldi.

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Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Riyadh karşısında ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında attığı golle Al Shabab'a galibiyeti getiren Abderazak Hamdallah, Fatih Terim'e su şakası yapmıştı.

Müsabaka esnasında Fatih Terim'le konuşan Hamdallah, tecrübeli hocanın bir şeyler anlattığı esnada elindeki suyu sıçratmıştı. Hamdallah'ın yüzüne su sıçratmasının ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Terim, daha sonra oyuncusuna gülerek karşılık vermişti.

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AL SHABAB'TAN PAYLAŞIM

Bu şaka gündemden düşmezken Al Shabab, Fatih Terim ve Hamdallah'ın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı ve "Baba ve oğul gibi" ifedeleri kullanıldı.

Fatih Terime yaptığı şaka olay olmuştu, paylaşım geldi

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#Fatih Terim#Al Shabab#Hamdallah

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