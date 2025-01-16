Fatih Terim'e yaptığı şaka olay olmuştu, paylaşım geldi!

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Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Riyadh karşısında ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında attığı golle Al Shabab'a galibiyeti getiren Abderazak Hamdallah, Fatih Terim'e su şakası yapmıştı.

Müsabaka esnasında Fatih Terim'le konuşan Hamdallah, tecrübeli hocanın bir şeyler anlattığı esnada elindeki suyu sıçratmıştı. Hamdallah'ın yüzüne su sıçratmasının ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Terim, daha sonra oyuncusuna gülerek karşılık vermişti.

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AL SHABAB'TAN PAYLAŞIM

Bu şaka gündemden düşmezken Al Shabab, Fatih Terim ve Hamdallah'ın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı ve "Baba ve oğul gibi" ifedeleri kullanıldı.