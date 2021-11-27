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Fatih Terim'e son 11 yılda 41 maç ceza! Galatasaray'ın zorlandığı o periyot...

#Galatasaray#Fatih Terim#Fatih Terim Cezaları Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son 11 yılda Süper Lig'de görev yaptığı 8. sezonda 41. resmi maçını kaçıracak.

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PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasını açıklarken çift sarı karttan 1 maç kulübede olmayacak Terim'e 5 maç ceza geldi. Fatih Terim toplamda 6 maçta kulübede yer alamayacak.

SON 11 YILDA TOPLAM 41 MAÇ CEZA

Tecrübeli teknik adam, son 11 yılda Süper Lig'de görev yaptığı 8. sezonda 41. resmi maçını kaçıracak. Fatih Terim, şu ana kadar 35 maçlık cezanın 30'unu Süper Lig'de, 3'ünü Türkiye Kupası'nda, 2'sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti.

TERİM'SİZ ZORLANIYOR

Galatasaray, son 10 yılda Fatih Terim'siz çıktığı 30 lig maçında 13 galibiyet alırken 17 maçta puan kaybetti. Galatasaray, Terim'in cezalı olduğu 30 lig mücadelesinde ise 13 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte lig müsabakalarında toplamda 41 puan kaybetti.

 

TERİM'SİZ 13 GALİBİYET

2011/12 sezonu ve sonrasında Fatih Terim'in olmadığı lig maçlarında Galatasaray'ın aldığı galibiyetler:

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17 Mart 2013 Kayserispor 1-3 Galatasaray

13 Nisan 2013 Karabükspor 0-1 Galatasaray

19 Nisan 2013 Galatasaray 3-1 Elazığspor

28 Nisan 2013 Gaziantepspor 0-1 Galatasaray

5 Mayıs 2013 Galatasaray 4-2 Sivasspor

18 Mayıs 2013 Galatasaray 2-0 Trabzonspor

19 Ağustos 2013 Galatasaray 2-1 Gaziantepspor

10 Kasım 2018 Kayserispor 0-3 Galatasaray

23 Aralık 2018 Galatasaray 4-2 Sivasspor

19 Ocak 2019 Galatasaray 6-0 Ankaragücü

13 Eylül 2019 Galatasaray 1-0 Kasımpaşa

22 Aralık 2020 Galatasaray 3-1 Göztepe

26 Aralık 2020 Trabzonspor 0-2 Galatasaray

TERİM'SİZ 7 MAĞLUBİYET

2011/12 sezonu ve sonrasında Fatih Terim'in olmadığı lig maçlarında Galatasaray'ın aldığı mağlubiyetler:

8 Mart 2013 Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği

12 Mayıs 2013 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray

2 Aralık 2018 Beşiktaş 1-0 Galatasaray

24 Mayıs 2019 Sivasspor 4-3 Galatasaray

16 Ağustos 2019 Denizlispor 2-0 Galatasaray

5 Ocak 2021 Konyaspor 4-3 Galatasaray

3 Nisan 2021 Hatayspor 3-0 Galatasaray

TERİM'SİZ 10 BERABERLİK

2011/12 sezonu ve sonrasında Fatih Terim'in olmadığı lig maçlarında Galatasaray'ın aldığı beraberlikler:

6 Mayıs 2012 Galatasaray 2-2 Beşiktaş

2 Mart 2013 Eskişehirspor 0-0 Galatasaray

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25 Ağustos 2013 Bursaspor 1-1 Galatasaray

23 Kasım 2018 Galatasaray 1-1 Konyaspor

8 Aralık 2018 Galatasaray 2-2 Rizespor

15 Aralık 2018 Başakşehir 1-1 Galatasaray

22 Eylül 2019 Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray

28 Eylül 2019 Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

2 Ocak 2021 Galatasaray 0-0 Antalyaspor

10 Nisan 2021 Galatasaray 1-1 Karagümrük

21/22 SEZONU: 6 MAÇ CEZA

Yeni Malatyaspor
Altay
Sivasspor
Başakşehir
Adana Demirspor
Antalyaspor

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#Galatasaray#Fatih Terim#Fatih Terim Cezaları Galatasaray

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