Fatih Terim'e son 11 yılda 41 maç ceza! Galatasaray'ın zorlandığı o periyot...

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasını açıklarken çift sarı karttan 1 maç kulübede olmayacak Terim'e 5 maç ceza geldi. Fatih Terim toplamda 6 maçta kulübede yer alamayacak.
SON 11 YILDA TOPLAM 41 MAÇ CEZA
Tecrübeli teknik adam, son 11 yılda Süper Lig'de görev yaptığı 8. sezonda 41. resmi maçını kaçıracak. Fatih Terim, şu ana kadar 35 maçlık cezanın 30'unu Süper Lig'de, 3'ünü Türkiye Kupası'nda, 2'sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti.
TERİM'SİZ ZORLANIYOR
Galatasaray, son 10 yılda Fatih Terim'siz çıktığı 30 lig maçında 13 galibiyet alırken 17 maçta puan kaybetti. Galatasaray, Terim'in cezalı olduğu 30 lig mücadelesinde ise 13 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte lig müsabakalarında toplamda 41 puan kaybetti.
TERİM'SİZ 13 GALİBİYET
2011/12 sezonu ve sonrasında Fatih Terim'in olmadığı lig maçlarında Galatasaray'ın aldığı galibiyetler:
17 Mart 2013 Kayserispor 1-3 Galatasaray
13 Nisan 2013 Karabükspor 0-1 Galatasaray
19 Nisan 2013 Galatasaray 3-1 Elazığspor
28 Nisan 2013 Gaziantepspor 0-1 Galatasaray
5 Mayıs 2013 Galatasaray 4-2 Sivasspor
18 Mayıs 2013 Galatasaray 2-0 Trabzonspor
19 Ağustos 2013 Galatasaray 2-1 Gaziantepspor
10 Kasım 2018 Kayserispor 0-3 Galatasaray
23 Aralık 2018 Galatasaray 4-2 Sivasspor
19 Ocak 2019 Galatasaray 6-0 Ankaragücü
13 Eylül 2019 Galatasaray 1-0 Kasımpaşa
22 Aralık 2020 Galatasaray 3-1 Göztepe
26 Aralık 2020 Trabzonspor 0-2 Galatasaray
TERİM'SİZ 7 MAĞLUBİYET
2011/12 sezonu ve sonrasında Fatih Terim'in olmadığı lig maçlarında Galatasaray'ın aldığı mağlubiyetler:
8 Mart 2013 Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği
12 Mayıs 2013 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray
2 Aralık 2018 Beşiktaş 1-0 Galatasaray
24 Mayıs 2019 Sivasspor 4-3 Galatasaray
16 Ağustos 2019 Denizlispor 2-0 Galatasaray
5 Ocak 2021 Konyaspor 4-3 Galatasaray
3 Nisan 2021 Hatayspor 3-0 Galatasaray
TERİM'SİZ 10 BERABERLİK
2011/12 sezonu ve sonrasında Fatih Terim'in olmadığı lig maçlarında Galatasaray'ın aldığı beraberlikler:
6 Mayıs 2012 Galatasaray 2-2 Beşiktaş
2 Mart 2013 Eskişehirspor 0-0 Galatasaray
25 Ağustos 2013 Bursaspor 1-1 Galatasaray
23 Kasım 2018 Galatasaray 1-1 Konyaspor
8 Aralık 2018 Galatasaray 2-2 Rizespor
15 Aralık 2018 Başakşehir 1-1 Galatasaray
22 Eylül 2019 Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray
28 Eylül 2019 Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
2 Ocak 2021 Galatasaray 0-0 Antalyaspor
10 Nisan 2021 Galatasaray 1-1 Karagümrük
21/22 SEZONU: 6 MAÇ CEZA
Yeni Malatyaspor
Altay
Sivasspor
Başakşehir
Adana Demirspor
Antalyaspor