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Fatih Terim'e Premier Lig'den kaleci ve orta saha! Galatasaray'dan eski öğrencisini alıyor...

Güncelleme Tarihi:

#Al Shabab#Fatih Terim#Transfer
Fatih Terime Premier Ligden kaleci ve orta saha Galatasaraydan eski öğrencisini alıyor...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 14:48

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab'ta göreve başlayan Fatih Terim'in transfer harekatı başladı. Deneyimli teknik adam Premier Lig'den kaleci ve Galatasaray'dan eski oyuncusunu kadrosuna katıyor.

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Fatih Terim'in yeni takımı Al Shabab'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

13 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 23 puanla 6. sırada bulunan Al Shabab, yeni teknik direktörü Fatih Terim'in raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

Ligde Al Ittihad, Al Hilal, Al Quadsiah, Al Nassr ve Al Ahli'nin gerisinde, liderin 13 puan arkasında olan Al Shabab için sıcak transfer gelişmesini Suudi Arabistan basını duyurdu.

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PREMIER LİG'DEN KALECİ

Çıkan haberlere göre Al Shabab, Newcastle United'da yerini kaybeden Nick Pope'a kaptıran Martin Dubravka ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulübüyle sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Slovak kaleciyle kısa sürede sözleşme imzalanması bekleniyor.

Dubravka bu sezon ligde yalnızca 4 maçta kaleyi korudu.

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MARIO LEMINA İDDİASI

Öte yandan Al Shabab'ın Mario Lemina transferi için de mesafe kaydetti. Yine Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerde Fatih Terim'in Galatasaray'dan eski öğrencisi Lemina'nın transferini çok istediği ifade edildi.

Wolverhampton Teknik Direktörü Garry O'Neill ile tartışan Lemina'nın kaptanlığı elinden alınmış ve ardından kadro dışı bırakılmıştı.

İsmi Galatasaray ile de anılan 31 yaşındaki Gabonlu yıldız orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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#Al Shabab#Fatih Terim#Transfer

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